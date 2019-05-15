Британия меняет правила въезда в страну

Великобритания с 20 мая отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев, сообщает Independent со ссылкой на погранслужбу страны.

Сейчас такие карты заполняются иностранными гражданами, прибывающими самолетами или морским транспортом из-за пределов еврозоны.

Британские власти ожидают, что отмена миграционных карт поможет решить проблему очередей в пунктах прибытия и даст пограничникам возможность сосредоточиться на взаимодействии с иностранцами.

Отмечается, что большая часть данных, которые вносились в карты, скоро будет собираться в электронном виде.

Однако, по мнению британских профсоюзов, такая мера может привести к ослаблению пограничного контроля.

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