Британия меняет правила въезда в страну
Великобритания с 20 мая отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев, сообщает Independent со ссылкой на погранслужбу страны.
Сейчас такие карты заполняются иностранными гражданами, прибывающими самолетами или морским транспортом из-за пределов еврозоны.
Британские власти ожидают, что отмена миграционных карт поможет решить проблему очередей в пунктах прибытия и даст пограничникам возможность сосредоточиться на взаимодействии с иностранцами.
Отмечается, что большая часть данных, которые вносились в карты, скоро будет собираться в электронном виде.
Однако, по мнению британских профсоюзов, такая мера может привести к ослаблению пограничного контроля.