Путин назвал главное российское оружие XXI века Видео
Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике, сообщает РИА Новости.
«Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна», — заметил глава российского государства, также предложив рассмотреть возможность проведения практических испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
На этой неделе российский лидер совершил ряд визитов на предприятия оборонной промышленности. В частности, посетил Казанский авиационный заводимени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22, а также вертолет Ми-38Т и отдельно — самолет Ту-214. Кроме того, президент побывал в Ахтубинске Астраханской области, после посещения которого сообщил о планах закупить 76 Су-57 вместо 16 без увеличения стоимости.