Известный российский стилист построил себе виллу в Баку

Популярный российский стилист, уроженец Баку Вадим Галаганов купил себе в поселке Мардакан землю и построил виллу. Фотографии своей бакинской дачи Галаганов опубликовал в Instagram, сообщает Sputnik Азербайджан.

На днях он прилетел в Баку, чтобы увидеть свою виллу. "Дом построил. Пальму сегодня посадил. Что там еще нужно сделать?" - написал Галаганов.

Вадим Галаганов долгое время был редактором журнала GQ Russia, сотрудничал со многими всемирно известными звездами. В настоящее время работает в российском издании журнала Elle.