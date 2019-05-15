Известный российский стилист построил себе виллу в Баку
Популярный российский стилист, уроженец Баку Вадим Галаганов купил себе в поселке Мардакан землю и построил виллу. Фотографии своей бакинской дачи Галаганов опубликовал в Instagram, сообщает Sputnik Азербайджан.
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Дом построил . Дерево , те Пальму сегодня посадил . Что там ещё нужно сделать ?
На днях он прилетел в Баку, чтобы увидеть свою виллу. "Дом построил. Пальму сегодня посадил. Что там еще нужно сделать?" - написал Галаганов.
Вадим Галаганов долгое время был редактором журнала GQ Russia, сотрудничал со многими всемирно известными звездами. В настоящее время работает в российском издании журнала Elle.