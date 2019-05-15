Эльхан Мамедов: «Арсенал» и «Челси» могут получить еще по 10 тысяч билетов»

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, комментируя уже изрядно поднадоевшую, но продолжающуюся муссироваться «Арсеналом» и некоторыми английскими СМИ тему билетов, заявил, что участники финала Лиги Европы в Баку могут получить дополнительно до 10 тысяч билетов на каждого.

Об этом он сказал британскому изданию Daily Mail. Как известно, изначально обоим клубам УЕФА выделил по 6 тысяч билетов, что вызвало крайнее недовольство «Арсенала».

Генсек АФФА заявил, что оба клуба еще могут организовать дополнительные прямые чартерные рейсы для своих болельщиков, и призвал фанатов, которые хотели приобрести билеты, просто написать по электронной почте напрямую на [email protected] или [email protected].

«Решение УЕФА состоит в том, что если клуб предоставит подробную информацию о чартерном рейсе и количестве билетов, которое он запрашивает, то УЕФА может их предоставить, - говорит Эльхан Мамедов. - УЕФА не хочет предоставлять билетов больше, чем нужно, чтобы на стадионе не было пустых мест. Как только клубы предоставят расписание чартерных рейсов, УЕФА выдаст им билеты. Клубы знают об этом, им сообщили эту информацию несколько дней назад на встрече в Баку.

Для меня очень странно, почему чартерные рейсы еще не организованы. Мы находимся на расстоянии 4000 км, поэтому проще всего организовать чартеры.

УЕФА напрямую общается с клубами и держит для них билеты. Да, мы могли бы организовать больше рейсов, но финалистов мы узнали только 9 мая. Это короткий период времени, и обычно в таких ситуациях клубы самостоятельно работают со своим турагентом, но они этого не сделали».