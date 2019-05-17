Венесуэла продала за две недели 13,7 т золота на $570 млн, несмотря на санкции США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Каракас продал около 9,7 т золота 10 мая и около 4 т - 13 мая. Какие страны приобрели драгоценный металл, агентство не указывает.

С начала апреля Венесуэла продала около 23 т золота. Золотовалютные резервы Центрального банка Боливарианской Республики теперь составляют $7,9 млрд, отмечает агентство. Это минимальный показатель за последние 29 лет. Один из собеседников агентства отметил, что вырученные средства частично будут использованы для финансирования импорта через внешнеторговое ведомство страны.