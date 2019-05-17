Названа частая причина быстрого старения

Так, американские исследователи из Мичиганского университета измерили длину теломер у будущих врачей во время учебы и в первый год стажировки. Было зафиксировано, что у молодых специалистов из-за интенсивной ответственной работы старение ДНК ускорилось примерно в шесть раз.

"Исследование показало, что теломеры являются индикатором старения и риска заболеваний. То есть вероятно длина теломер может служить биомаркером, который отслеживает последствия стресса и помогает нам понять, как степень нагрузки влияет на организм", - отметил руководитель Intern Health Study доктор медицинских наук Сриджан Сен, добавив, что в перспективе важно изучить, какие изменения теломер прослеживаются у людей, которые подвергаются длительным стрессам.