Многоженцам в Германии не место

В бундесрате (государственный законодательный орган Германии, один из пяти постоянно действующих ФРГ) призвали включить в новый проект закона о гражданстве Германии запрет на его предоставление иностранцам, состоящим в полигамных браках, пишет Дойче велле.

В новом законе необходимо закрепить положение о том, что "наши демократические ценности являются и должны быть основой для предоставления гражданства мигрантам и беженцам", заявила министр финансов Шлезвиг-Гольштейна, представительница "зеленых" Моника Хайнольд.

Выступая на заседании бундесрата в Берлине, она напомнила, что полигамные браки в Германии запрещены, но их заключение в настоящее время не является причиной для отказа в предоставлении немецкого гражданства.

Накануне законопроект был впервые вынесен на обсуждение в бундестаге. За норму о запрете на гражданство для многоженцев выступал МВД Германии, его предложение не поддержало министерство юстиции.

Берлин планирует в будущем использовать запрет на многоженство для лишения немецкого паспорта лиц, имеющих несколько гражданств и присоединившихся за пределами страны к террористическим группировкам.

При этом наказуемо только заключение повторного брака на территории Германии без расторжения предыдущего, но не полигамный брак, который заключен в другой стране и по факту продолжается в ФРГ. Под норму также не подпадают браки, зарегистрированные не органами власти Германии, а имамами.