Российский олигарх вернулся за школьную скамью в Гёйчае Фото
В средней школе №2 города Гёйчай состоялось встреча выпускников, окончивших школу в 1969 году. Среди приглашенных был и Фархад Ахмедов, российский миллиардер азербайджанского происхождения, бывший сенатор Совета Федерации РФ, владелец ЗАО AzNar в Гёйчае.
Как сообщает региональное агентство goycay.info, вначале участники мероприятия почтили память выпускника школы, шехида Эльтона Акперова и возложили венок на его могилу.
Как сообщает региональное агентство goycay.info, вначале участники мероприятия почтили память выпускника школы, шехида Эльтона Акперова и возложили венок к его могиле.
Встреча была организована с целью сохранить связи между школой и выпускниками, на примере добившихся в жизни успехов выпускников укрепить интерес нынешних учеников школы к образованию.
Директор школы Фатима Хамидова отметила, что среди выпускников 50-летней давности есть и такие, кто стал известен во всем Азербайджане. Один из них - Фархад Ахмедов. Директор рассказала о всем том, что сделал Ф.Ахмедов для Гёйчайского района, в том числе и для школы, в которой он учился.
Выступивший далее Ф.Ахмедов рассказал о роли этого учебного заведения в его становлении как личности и человека, бизнесмена и общественно-политического деятеля. Он сказал, что высоко чтит память своих учителей.
На мероприятии выступили глава районного управления образования Эльнур Исмайлов и другие официальные лица.
Затем участникам встречи были представлены альбом и уголки из архивных фотографий выпускников 50-летней давности. Выпускники также вошли в класс, где 50 лет назад состоялся их первый урок, и каждый из них, сев за свою парту, на миг вернулся в те дни, поделился своими воспоминаниями о школе. Учителя также высоко оценили тот факт, что выпускники поддерживают постоянный контакт со школой.
В исполнении нынешних учеников прозвучали стихи, были представлены литературно-художественные композиции. В завершение выпускники посадили на территории школы деревья и цветочные кусты. Организатор мероприятия AzNar вручил подарки учебному заведению.
Напомним, два года назад школа №2 города Гёйчай была капитально отремонтирована на средства Фархада Ахмедова. В трех корпусах, классных комнатах, биологической, физической, химической лабораториях, библиотеке, компьютерном центре, медицинском и военном кабинетах, спортивном и конференц-залах школы на 480 мест созданы образцовые условия. Школа оснащена системой отопления, запасным резервуаром воды и трансформатором. Окружающая школу территория благоустроена, огорожена и озеленена. Созданы футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.