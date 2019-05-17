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В средней школе №2 города Гёйчай состоялось встреча выпускников, окончивших школу в 1969 году. Среди приглашенных был и Фархад Ахмедов, российский миллиардер азербайджанского происхождения, бывший сенатор Совета Федерации РФ, владелец ЗАО AzNar в Гёйчае. Как сообщает региональное агентство goycay.info, вначале участники мероприятия почтили память выпускника школы, шехида Эльтона Акперова и возложили венок на его могилу.

Как сообщает региональное агентство goycay.info, вначале участники мероприятия почтили память выпускника школы, шехида Эльтона Акперова и возложили венок к его могиле. Встреча была организована с целью сохранить связи между школой и выпускниками, на примере добившихся в жизни успехов выпускников укрепить интерес нынешних учеников школы к образованию. Директор школы Фатима Хамидова отметила, что среди выпускников 50-летней давности есть и такие, кто стал известен во всем Азербайджане. Один из них - Фархад Ахмедов. Директор рассказала о всем том, что сделал Ф.Ахмедов для Гёйчайского района, в том числе и для школы, в которой он учился.

Выступивший далее Ф.Ахмедов рассказал о роли этого учебного заведения в его становлении как личности и человека, бизнесмена и общественно-политического деятеля. Он сказал, что высоко чтит память своих учителей. На мероприятии выступили глава районного управления образования Эльнур Исмайлов и другие официальные лица.

Затем участникам встречи были представлены альбом и уголки из архивных фотографий выпускников 50-летней давности. Выпускники также вошли в класс, где 50 лет назад состоялся их первый урок, и каждый из них, сев за свою парту, на миг вернулся в те дни, поделился своими воспоминаниями о школе. Учителя также высоко оценили тот факт, что выпускники поддерживают постоянный контакт со школой. В исполнении нынешних учеников прозвучали стихи, были представлены литературно-художественные композиции. В завершение выпускники посадили на территории школы деревья и цветочные кусты. Организатор мероприятия AzNar вручил подарки учебному заведению.