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То, что экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили развит многосторонне, знают большинство на его родине. А теперь стало известно, что он еще и искусный сварщик, пишет Sputnik Грузия. Бывший ректор Института общественных дел Грузии, экс-президент теперь в основном живет в своем дачном доме в поселке Душети, что в 50 километрах от Тбилиси.

Маргвелашвили признался, что никакого финансового продвижения пост президента ему не принес, поэтому зарабатывать на жизнь ему приходится так же, как и любому другому гражданину Грузии. Всю мебель и фурнитуру для дома экс-президент Грузии смастерил своими руками. Любит Маргвелашвили заниматься и сельским хозяйством. Несколько лет подряд он сажает картошку, саженцы которой ему подарил президент Беларуси Александр Лукашенко. В его дворе есть гранатовое дерево, которое ему подарил президент Азербайджана Ильхам Алиев. А еще четвертый президент Грузии умеет вязать.