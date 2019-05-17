Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили обстрел Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA.
Согласно информации, воздушные цели были поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы.
Как передал телеканал Al Hadath, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. По сведениям телеканала, атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города. Всего поражены пять целей. Последний мощный взрыв раздался в столичном предместье Джермана.