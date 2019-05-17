Байден становится популярнее Трампа Данные опроса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден опередил президента США Дональда Трампа на 11 процентных пунктов по результатам опроса общественного мнения о предстоящих президентских выборах 2020 года, пишет газета The Hill.
По результатам опроса Fox News, за республиканца Трампа готовы отдать голоса 38% респондентов, 49% проголосовали бы за кандидата от демократов Байдена.
Из данных опроса также следует, что Байден опережает других выдвиженцев от Демократической партии. 35% респондентов предпочли бы видеть бывшего вице-президента в президентской гонке, лишь 17% проголосовали за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, остальные кандидаты не прошли 10-процентный порог, отмечает газета.