Названы страны с самыми чистыми пляжами

Европейский фонд экологического образования опубликовал свой очередной ежегодный рейтинг самых чистых пляжей мира. В 2019 году из 3797 пляжей по всему миру, удостоенных "голубого флага", более 100 береговых зон сохраняют свой статус самых чистых и экологичных более 10 лет подряд, передает РИА Новости.

Мировой рейтинг стран с самыми чистыми пляжами в 32-й раз подряд возглавила Испания – 566 пляжей страны получили "голубой флаг" за чистоту морской воды и инфраструктуру. Из них 135 пляжей расположены в Валенсии, 97 – в Каталонии, 79 - в Андалусии, 44 – на Балеарских островах и 43 – на Канарских островах.

Второе место за Грецией - 515 пляжей. Самые чистые береговые зоны для отдыха находятся в Халкидиках (92 "голубых флага"), а также на островах Родос, Крит и Корфу.

Третью позицию в списке стран с наибольшим количеством "голубых флагов" уверенно занимает Турция - 463 пляжа. Основная часть чистых береговых зон расположена в курортном регионе Анталья (202 пляжа), провинции Мугла (102) и Измире (49).

В пятерку мировых лидеров по количеству пляжей с "голубым флагом" также вошли Франция (389) и Италия (385 пляжей).