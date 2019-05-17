Пробившись в пятницу в финал чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, Зохра Агамирова стала первой воспитанницей азербайджанской школы гимнастики, которой удалось выйти в финал взрослого Евро.

Ранее Азербайджан в финалах представляли приглашенные спортсменки.

Успех Агамировой, прогрессирующей от соревнования к соревнованию, можно назвать большим достижением Федерации гимнастики Азербайджана и тренерского штаба во главе с Марианой Василевой.

17-летняя гимнастка вышла в финал с обручем, набрав в квалификации 20,050 балла. Зохре совсем немного не хватило, чтобы получить право выступать и в финале с мячом.

Сегодня Агамирова выступит в квалификации с булавами и лентой. Она выйдет на ковер после 10:00. Финалы состоятся в воскресенье.