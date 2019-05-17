Это подтверждают записи скрытой камеры, сделанные во время беседы Штрахе и россиянки на вилле в Испании на острове Ибица в июле 2017 года, попавшие в руки журналистов Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, а также глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус в 2017 году заявляли о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в случае, если та предоставит финансовую помощь правопопулистской АПС перед парламентскими выборами. Об этом пишет Дойче велле.

Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Собеседницей австрийских политиков была женщина, назвавшаяся богатой россиянкой и выдавшая себя за племянницу одного из российских олигархов.

На видео, подлинность которого журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте, россиянка предложила инвестировать в Австрию четверть миллиарда евро, сообщает Der Spiegel. Кроме этого, она и сопровождающий ее мужчина предложили купить 50 процентов известной австрийской бульварной газеты Kronen-Zeitung с целью изменить ее редакционную политику так, чтобы она отражала позицию АПС.

В ответ Штрахе обещает, что в случае участия АПС в правящей коалиции позаботится о том, чтобы государственные заказы получили строительные компании россиянки, причем на очень выгодных для нее условиях.

После публикации расследования в немецких СМИ Штрахе не стал отрицать самого факта состоявшейся беседы. Однако в письменном заявлении, сделанном политиком после того, как журналисты попросили его прокомментировать расследование, Штрахе заявил, что это была "частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска".