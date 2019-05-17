Азербайджан закрыл вопрос Мхитаряна: гарантии даны, он может ехать

«Наши государственные органы предоставили гарантии УЕФА для Мхитаряна, чтобы он мог приехать в Баку, поэтому нет никаких проблем с безопасностью, - цитируют Эльхана Мамедова британские СМИ. - Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА о предоставлении гарантий. И безопасность гарантирована. У Мхитаряна не будет никаких проблем с поездкой в Баку».

Генсек АФФА удивлен, что этот вопрос все еще остается проблемным и «Арсенал» до сих пор не уверен в том, брать ли футболиста в Баку.

«Честно говоря, я удивлен, что эту тему продолжают обсуждать в прессе и среди общественности Англии, потому что для нас это завершенный вопрос, так как мы предоставили всю необходимую документацию.

Представители «Арсенала» были в Баку, они обсуждали этот вопрос с нами и УЕФА. Когда лондонский клуб в прошлом году играл с «Карабахом», мы дали те же гарантии, но тогда решением тренера Мхитарян не приехал. То ли из-за травмы, то ли из-за чего-то.

Армянские спортсмены приезжали в Баку без проблем. Спорт не связан с политикой. Поэтому Генрик Мхитарян имеет все возможности сыграть в финале».

Как мы уже сообщали, британское издание The Guardian в четверг объявило, что «переговоры с УЕФА продолжаются, решение «Арсенала» будет объявлено не позднее начала следующей недели, но в стане «канониров» не испытывают оптимизма по данному вопросу и готовятся не брать Мхитаряна в Баку».