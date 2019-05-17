В Венесуэле заговорили о готовности к переговорам с США
Каракас готов начать диалог с администрацией США на основе взаимного уважения, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.
"Это момент для дипломатии, это час дипломатии, мы готовы к возврату дипломатии, к тому, чтобы сесть за стол переговоров и уважать друг друга", - приводит его слова министерство.
При этом Арреаса выразил мнение, что все стратегии Дональда Трампа в отношении Венесуэлы потерпели крах. В то же время глава МИД отметил, что "правительство Венесуэлы склонно установить механизмы диалога с американской администрацией".