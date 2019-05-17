Октай Асадов едет на инаугурацию Зеленского
Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».
Американскую делегацию на инаугурации возглавит министр энергетики США Рик Пери.
Кроме того, польскую делегацию на инаугурации возглавит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.
Турция будет представлена вице-президентом Фуатом Октаем.