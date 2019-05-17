Серж Саргсян, не находясь у власти в Армении, продолжает иметь большое влияние на правящую элиту Карабах а. Об этом в эфире передачи «Политика изнутри» на «Радио Свобода» (Azatutyun.am) заявил «единственный оппозиционер парламента НКР» Айк Ханумян. По его словам, на сегодняшний день поведение правящей элиты Нагорного Карабах а формируется по большей части по указке Саргсяна.

«В свое время в Карабахе были такие отношения с властями Армении: был Серж Саргсян, были назначенные им власти Карабаха, и никто в Карабахе не осмеливался критиковать Ереван. Сегодня звучит критика правящей элиты Карабаха по различным вопросам. Это не хорошо и не плохо, это могло быть нормальным, если бы происходило естественным образом. То есть это нормально, когда разные элиты относятся друг к другу в том числе критично. Но дело в том, что я вижу направляемость, вижу, что она связана с Сержем Саргсяном. Серж Саргсян, не находясь у власти в Армении, продолжает иметь большое влияние на правящую элиту Карабаха, поведение которой формируется по большей части по указке Сержа Саргсяна или в соответствии с начерченными им рамками», - заявил Ханумян.

«Я вас верно понимаю, то есть Серж Саргсян отдает приказ и говорит «критикуйте новую власть Армении?», - задал вопрос журналист.

«Я в этом уверен, располагаю информацией изнутри, также из встреч, которые они проводят в разных монастырях, в том числе у ночного костра, за шашлыком с картошкой и так далее. Это бывшие силовики с генеральскими погонами, ряд чиновников из резиденции президента, бывший премьер НКР Араик Арутюнян и так далее. Всех их направляет Серж Саргсян, в этом не может быть сомнений, по крайней мере, для меня», - ответил Ханумян.

«То есть Серж Саргсян сплотил вокруг себя людей, занимавших в годы его власти руководящие должности в сфере безопасности, обороны Нагорного Карабаха, и пытается сформировать в Карабахе какую-то команду?», - спросил журналист.

«Этих людей, — кроме Виталия Баласаняна, потому что он прошел несколько иной путь, — всех этих людей: и узкое окружение Бако Саакяна, и экс-премьера Араика Арутюняна, и Сержа Саргсяна, бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна, объединяют совместные преступления по разным направлениям, в том числе по важным коррупционным направлениям.