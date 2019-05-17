Саргсян продолжает управлять Карабахом заявление депутата
Серж Саргсян, не находясь у власти в Армении, продолжает иметь большое влияние на правящую элиту Карабаха. Об этом в эфире передачи «Политика изнутри» на «Радио Свобода» (Azatutyun.am) заявил «единственный оппозиционер парламента НКР» Айк Ханумян. По его словам, на сегодняшний день поведение правящей элиты Нагорного Карабаха формируется по большей части по указке Саргсяна.
«В свое время в Карабахе были такие отношения с властями Армении: был Серж Саргсян, были назначенные им власти Карабаха, и никто в Карабахе не осмеливался критиковать Ереван. Сегодня звучит критика правящей элиты Карабаха по различным вопросам. Это не хорошо и не плохо, это могло быть нормальным, если бы происходило естественным образом. То есть это нормально, когда разные элиты относятся друг к другу в том числе критично. Но дело в том, что я вижу направляемость, вижу, что она связана с Сержем Саргсяном. Серж Саргсян, не находясь у власти в Армении, продолжает иметь большое влияние на правящую элиту Карабаха, поведение которой формируется по большей части по указке Сержа Саргсяна или в соответствии с начерченными им рамками», - заявил Ханумян.
«Я вас верно понимаю, то есть Серж Саргсян отдает приказ и говорит «критикуйте новую власть Армении?», - задал вопрос журналист.
«Я в этом уверен, располагаю информацией изнутри, также из встреч, которые они проводят в разных монастырях, в том числе у ночного костра, за шашлыком с картошкой и так далее. Это бывшие силовики с генеральскими погонами, ряд чиновников из резиденции президента, бывший премьер НКР Араик Арутюнян и так далее. Всех их направляет Серж Саргсян, в этом не может быть сомнений, по крайней мере, для меня», - ответил Ханумян.
«То есть Серж Саргсян сплотил вокруг себя людей, занимавших в годы его власти руководящие должности в сфере безопасности, обороны Нагорного Карабаха, и пытается сформировать в Карабахе какую-то команду?», - спросил журналист.
«Этих людей, — кроме Виталия Баласаняна, потому что он прошел несколько иной путь, — всех этих людей: и узкое окружение Бако Саакяна, и экс-премьера Араика Арутюняна, и Сержа Саргсяна, бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна, объединяют совместные преступления по разным направлениям, в том числе по важным коррупционным направлениям.
В последнее время я неоднократно говорил о том, как родственники, члены семьи Сержа Саргсяна, разные представители власти Карабаха отмывали миллионы драмов и, естественно, этих людей объединяют совершенные в прошлом преступления, существующие колоссальные компроматы, и общая участь, которая может грозить всем, если дела будут идти так же, как это происходит сегодня в Армении: разоблачения, раскрытие экономических преступлений, как следствие — возбуждение уголовных дел и так далее», - заявил Ханумян.
Напомним, что в последнее время все сильнее углубляются разногласия между Николом Пашиняном и главарями сепаратистского режима в Карабахе. Лидеры сепаратистов открыто выступают за освобождение экс-президента Роберта Кочаряна из тюрьмы, входят в достаточно жесткую словесную перепалку с пресс-секретарем армянского премьера, с ухмылкой комментируют беседы самого Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу урегулирования карабахского конфликта.
Пашинян уже заявлял о том, что некоторые силы хотят превратить Нагорный Карабах в «очаг контрреволюции». Премьер-министр Армении пообещал в ответ на это превратить Карабах в «очаг революции».