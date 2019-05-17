США отказались от постоянного посла в Украине

Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла в Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный. Об этом сообщает портал DT.ua со ссылкой на свои источники.

По данным портала, временным поверенным США в Украине может стать Уильям Тейлор, который был послом Соединенных Штатов в Киеве с 2006 по 2009 годы. Источники издания добавили, что в таком статусе он может остаться вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Йованович покинет Украину в мае, за день до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.