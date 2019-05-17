Зохра Агамирова близка к своему второму финалу на Евро в Баку
На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку проходит третий день соревнований.
Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Вероника Гудис уже выступили с булавами и лентой. За упражнение с булавами Агамирова получила 20,800 балла и имеет хорошие шансы на выход в финал. С лентой Зохра выступила похуже, набрав 16,175 балла.
Гудис получила от судей 18,800 и 15,200 соответственно. Квалификация в индивидуальных соревнованиях завершится сегодня в 16:20. После этого станут известны все финалистки, которые разыграют медали завтра. Также сегодня определятся призеры в командном первенстве.
Напомним, что вчера Зохра Агамирова уже пробилась в финал с обручем, став первой воспитанницей азербайджанской школы гимнастики, которая выступила в финале взрослого чемпионата Европы.
Сегодня в 16:40 начнется квалификация у юниорских групповых команд с лентами. В четверг с обручами Азербайджан занял 5-е место и вышел в воскресный финал.