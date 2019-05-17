В Армении составили «черный список» критиков Пашиняна
Действующие власти Армении составили «черный список» из людей, которые критикуют власти и создают общественную повестку, пишет газета «Паст» (Факт).
Список довольно разнообразный, здесь есть редакторы, журналисты, активные пользователи Facebook, несколько представителей бывших властей.
Газета утверждает, что установлен тотальный контроль над деятельностью этих людей и их страницами в Facebook, чтобы в нужное время провести информационно-пропагандистские работы в этом направлении.