Евгений Бай, специально для haqqin.az 12:08

Это предположение высказано западными комментаторами после cочинской встречи президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова c госсекретарем США Майком Помпео (14 мая). Российские СМИ отмечают, что в последнее время инициирует контакты с Москвой именно Вашингтон. Возможно, Белый дом стал в большей степени готов к диалогу с российской стороной после завершения «дела» Роберта Мюллера, который расследовал возможность сговора с Россией со стороны команды Трампа, но таких свидетельств не обнаружил.

Президент Трамп достаточно неожиданно для Кремля анонсировал свою встречу с Владимиром Путиным на саммите G 20, который пройдет в июне в Японии. О заинтересованности Трампа в диалоге с Путиным говорят и другие факты. З мая по инициативе Трампа состоялся полуторачасовой разговор между двумя президентами. Ему предшествовал состоявшийся 18 апреля визит в Россию Фионы Хилл советника Трампа, в ходе которого она провела встречу с помощником президента Путина Юрием Ушаковым. Затем во время беседы на полях Арктического саммита в Финляндии Сергей Лавров и Майк Помпео договорились о проведении нынешней встречи в Сочи. Как пояснили в российском МИД, и в этот раз инициатива поступила от Вашингтона. Пробный шар для компромисса Между тем все помнят, что еще недавно из-за Венесуэлы между Москвой и Вашингтоном произошла наиболее ожесточенная словесная перепалка. Госсекретарь Помпео несколько раз заявлял, что "русские должны убраться из Венесуэлы". Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверял, что "Белый дом не потерпит вмешательства России в Венесуэлу". Однако сам Трамп остался доволен обсуждением Венесуэлы по телефону с Путиным. "Путин, - сообщил Трамп, - не собирается вмешиваться в дела Венесуэлы, более того, он хочет, чтобы там произошло нечто позитивное и того же хочу я".

Приходится думать, что США, скорее всего и не рассматривают варианты военной интервенции в Венесуэле, о возможности которой столько говорилось в последнее время. Подобная чисто словесная драчливость, за которой ничего не стоит стала нормой для американского руководства, и Кремлю это стало ясно уже довольно давно. Сколько раз и президент Трамп, и его "вице" Майк Пенс говорили о том, что все "варианты действий лежат на столе", намекая на военный ответ "узурпатору Мадуро". Замах действительно был впечатляющим, но никакие действия за ним не последовали. Сколько раз Трамп грозился разнести в пух и прах все сирийское ПВО, но запуски крылатых ракет по Сирии оказывались в значительной степени ограниченно демонстративными. Москва убеждена, что американцы не смогут ничего сделать, чтобы помешать военному присутствию российских военных в Венесуэле. Помпео как главный переговорщик Путин, вероятно, рассчитал, что прибытие около сотни российских военных в Венесуэлу помимо их чисто технической роли (они явились прежде всего для того, чтобы обучить венесуэльцев управлять современными зенитными комплексами С-300) станет фактором, который будет учитывать Белый дом при рассмотрении вариантов возможных действий против Мадуро. Российский эксперт Дмитрий Суслов считает, что США не отказались от перспективы военного решения, но их сдерживает военное присутствие России в Каракасе: «Именно в российском присутствии американцы видят провал недавней попытки переворота и отказ подавляющей части военных перейти на сторону Гуайдо", - говорит он изданию Gazeta.ru В Москве звучат и другие мнения. Эксперт Фонда Карнеги Дмитрий Тренин, например, сообщает в своем Twitter, что через Венесуэлу Путин ищет возможность начать договариваться с Трампом, учитывая изменившуюся в Вашингтоне обстановку.

Российские эксперты отмечают, что смена Джона Болтона, ранее выполнявшего роль курсировавшего между Москвой и Вашингтоном «связного», на Майка Помпео как представителя Трампа на переговорах с Путиным может быть вызвано желанием американского президента несколько изменить внешний курс страны. Об этом собственно сказал и сам Помпео в Сочи. По его словам Вашингтон "хочет поменять траекторию отношений США и России". Америка как «бумажный тигр»? Но есть и другие вопросы, которые Вашингтон хочет предметно обсудить с Россией. Один из них связан с иранской ядерной программой. В Иране, как вероятно и в Москве поняли, что грозные заявления Вашингтона совсем не обязательно ведут к каким-то резким действиям. И то, что сейчас США направили к берегам Ирана ударную морскую группировку тоже ни о чем не говорит - пару лет назад еще более впечатляющая армада курсировала у берегов Северной Кореи, а потом корабли благополучно разошлись по своим базам. Тегеран в этой ситуации похоже перестал бояться США и выступает со все более грозными заявлениями. Недавно он пообещал нанести Америки "удар в голову", если она осмелится начать военные действия против Ирана. А 8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки. Власти Ирана решили не соблюдать ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Страна приостанавливает их продажу третьим странам на 60 дней. Кроме того, Тегеран выдвинул условие - возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если западные участники сделки не защитят страну от последствий санкций.