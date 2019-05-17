В начале прошлого месяца в haqqin.az была опубликована статья «Экс-глава Госкомитета кинул дубайского бизнесмена на 1,6 млн. долларов», которая вызвала большой резонанс не только среди общественности Азербайджана, но и за его пределами. В частности, поставленные в статье вопросы вызвали живой интерес в посольстве ОАЭ в Баку. В своем ответе редакции здесь сообщили, что суть статьи изучается самым серьезным образом, и в скором времени представительство арабской страны может приступить к конкретным делам.

А вот главный «герой» истории, бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями, известный ученый-теолог Рафик Алиев так на нее и не среагировал. Сначала думалось, что столь солидный муж, оперативно и грамотно комментирующий многочисленные вопросы журналистов, просто не может не ответить на обвинения в свой адрес со стороны малоизвестного дубайского предпринимателя. К тому же обвинения эти касались совсем не теологических дискуссий, а носили скорее уголовный характер, где ломать голову над истиной особо не требовалось.

Правда, столь солидный человек и ответить должен был на уровне, так, чтобы второй раз возвращаться к этой теме не было нужды. Но времени прошло больше, чем достаточно для ответа на простой вопрос: кинул или нет г-н Алиев предпринимателя из далекого Дубая. И поэтому мы вновь решили вернуться к этому вопросу, а заодно и напомнить бывшему главе госкомитета, что не гоже столь ученому человеку игнорировать выступления СМИ. Особенно, когда бывший диссертант обвиняет своего научного руководителя… в присвоении его денег.

А чтобы читателю все было ясно, напомним вкратце суть этой криминальной истории, у истоков которой, кстати, стояли как раз теологические дискуссии. Иса Мухаммад Салих тоже ученый-теолог, в 1996 году он защитил кандидатскую диссертацию, а его научным руководителем был известный в Азербайджане и за его пределами ученый-теолог Рафик Алиев, который тогда и занимал должность главы Госкомитета по работе с религиозными организациями. В перерывах между научными дискуссиями стороны и договорились построить в Баку общежитие для студентов Бакинского исламского университета (ныне Институт теологии). Обговорили долевое участие сторон в проекте и распределении прибыли. Свои обязательства стороны закрепили контрактом от 15 июня 1997 года.

Но на месте общежития вырос в центре Баку отель «Иршад», не имеющий никакого отношения ни к исламу, ни к религии вообще. Пару лет араб получал деньги за счет вложенного в дело пая в размере 1,6 млн. долларов – на его счет набежало 190 тыс. долларов. А с 2002 года поступления прекратились, телефон Алиева для него наглухо закрылся, все запросы оставались без ответа. Словно в воду канули и отель, и доходы от него. А жаловаться Исе отсоветовали, мол, не связывайся с таким большим человеком, сил которого с лихвой хватит засадить невинного человека в Азербайджане.