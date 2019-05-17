Экс-глава Госкомитета кинул араба… и молчит продолжение темы
В начале прошлого месяца в haqqin.az была опубликована статья «Экс-глава Госкомитета кинул дубайского бизнесмена на 1,6 млн. долларов», которая вызвала большой резонанс не только среди общественности Азербайджана, но и за его пределами. В частности, поставленные в статье вопросы вызвали живой интерес в посольстве ОАЭ в Баку. В своем ответе редакции здесь сообщили, что суть статьи изучается самым серьезным образом, и в скором времени представительство арабской страны может приступить к конкретным делам.
А вот главный «герой» истории, бывший председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями, известный ученый-теолог Рафик Алиев так на нее и не среагировал. Сначала думалось, что столь солидный муж, оперативно и грамотно комментирующий многочисленные вопросы журналистов, просто не может не ответить на обвинения в свой адрес со стороны малоизвестного дубайского предпринимателя. К тому же обвинения эти касались совсем не теологических дискуссий, а носили скорее уголовный характер, где ломать голову над истиной особо не требовалось.
Правда, столь солидный человек и ответить должен был на уровне, так, чтобы второй раз возвращаться к этой теме не было нужды. Но времени прошло больше, чем достаточно для ответа на простой вопрос: кинул или нет г-н Алиев предпринимателя из далекого Дубая. И поэтому мы вновь решили вернуться к этому вопросу, а заодно и напомнить бывшему главе госкомитета, что не гоже столь ученому человеку игнорировать выступления СМИ. Особенно, когда бывший диссертант обвиняет своего научного руководителя… в присвоении его денег.
А чтобы читателю все было ясно, напомним вкратце суть этой криминальной истории, у истоков которой, кстати, стояли как раз теологические дискуссии. Иса Мухаммад Салих тоже ученый-теолог, в 1996 году он защитил кандидатскую диссертацию, а его научным руководителем был известный в Азербайджане и за его пределами ученый-теолог Рафик Алиев, который тогда и занимал должность главы Госкомитета по работе с религиозными организациями. В перерывах между научными дискуссиями стороны и договорились построить в Баку общежитие для студентов Бакинского исламского университета (ныне Институт теологии). Обговорили долевое участие сторон в проекте и распределении прибыли. Свои обязательства стороны закрепили контрактом от 15 июня 1997 года.
Но на месте общежития вырос в центре Баку отель «Иршад», не имеющий никакого отношения ни к исламу, ни к религии вообще. Пару лет араб получал деньги за счет вложенного в дело пая в размере 1,6 млн. долларов – на его счет набежало 190 тыс. долларов. А с 2002 года поступления прекратились, телефон Алиева для него наглухо закрылся, все запросы оставались без ответа. Словно в воду канули и отель, и доходы от него. А жаловаться Исе отсоветовали, мол, не связывайся с таким большим человеком, сил которого с лихвой хватит засадить невинного человека в Азербайджане.
Сын его оказался более напористым, хотя тоже сталкивался с чиновничьим произволом и откровенной кидаловкой. Причем, первым кинул его все тот же Рафик Алиев, пообещавший тут же выслать машину за дозвонившимся до него сыном. Долго пришлось ждать молодому человеку обещанную машину, долго он пытался дозвониться к «другу и коллеге» отца, но азербайджанское гостеприимство привело его прямо в МВД. В отличие от Алиева следователь Фикрет Мамедов принял его вместе с отцом и допрашивал их в течении нескольких часов. Следователь обещал помочь арабам, но после этого его телефон также перестал отвечать на звонки.
И только в haqqin.az нашли горе инвесторы понимание. Да, здесь их не только внимательно выслушали, но даже помогли связаться по телефону с названным выше следователем, который вновь попытался отфутболить это дело, явно носящее уголовный характер, на поле мертвых гражданских исков. Что же касается самого Рафика Алиева, то мы до последнего дня надеялись получить у него ответ, который мог бы положить конец всем пересудам. Но сильно, видать, он занят, чтобы отвечать на выступления прессы. И тут, думается, стоит этой историей вплотную заняться и правоохранительным органам. Только не как следователь Мамедов, а четко и принципиально. Так, чтобы не оставалось больше вопросов не только у наших читателей, но и в арабских странах.