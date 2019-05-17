История Азербайджана в фотографиях французского мастера

Всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати, работающий на журнал National Geographic, представит в Баку проект «Азербайджан», над которым он работал почти 25 лет. Это сотни фоторабот, 40 из которых впервые будут показаны именно в Баку.

Как сообщил Дегати haqqin.az, в проекте отражена история страны с 1987 года. Некоторые фотографии - о событиях в Ходжалы, Шуше и других оккупированных районах - продемонстрированы на многих выставках во Франции и в других европейских странах. Полностью масштабный фотоальбом будет представлен в столице Азербайджана.

«Большинство фоторабот посвящены карабахской войне, а также людям, событиям, природе регионов страны. Демонстрация этих фотографий на европейских выставках не раз вызывала раздражению и даже агрессию армянской диаспоры, случались и нападки на меня лично», - рассказал знаменитый фотограф.

Выставка «Азербайджан» будет отрыта на площади около Бакинского Конгресс-центра.

Отметим, что с прошлого месяца в Бакинском Конгресс-центре работает организованная Резой Дегати выставка фоторабот детей из стран, через которые проходит Великий Шелковый путь. Она так и называется - «Мой Шелковый путь», и представлены на ней работы юных фотографов из 46 стран - Азербайджана, Ирана, Пакистана, Индии, Китая и др.