В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в Азербайджане было проведено медицинское обследование населения. Профилактические мероприятия проводились с 12-го февраля по 12-е мая.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Прявиз Абубекиров, за указанный период медико-профилактическое обследование прошли 5 455 745 человек. 279 349 из них были диагностированы различные типы первичных заболеваний.

В структуре первичной заболеваемости преобладают болезни системы кровообращения и дыхательной системы. Во время обследований было выявлено, что от обеих болезней страдают свыше 104 000 человек.

Кроме того, по республике 21 426 человек госпитализированы, 56 083 - взяты на диспансерный контроль, а 1 802 587 человек привлечены к дополнительному медобследованию.

Усилиями руководителей городских и районных управлений и учреждений здравоохранения, а также групп специалистов, командированных в регионы, лечение прошли 99 233 человека.

Глава пресс-службы Минздрава подчеркнул, что, руководствуясь поручением президента Ильхама Алиева, министр здравоохранения поручил всем главам медицинских управлений городов и районов Азербайджана взять проведение медицинского обследования населения под свой контроль.