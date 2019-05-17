Октай Ширалиев выслушал жалобы граждан Фото
Министр здравоохранения Октай Ширалиев в Центральной больнице Исмаиллинского района принял жителей Исмаиллинского, Габалинского, Гёйчайского, Шамахинского и Гобустанского районов, сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно информации, в ходе приема министр выслушал обращения граждан и принял необходимые меры.
Вопросы, поднятые в ходе обращений граждан, были проверены при участии сотрудников соответствующих структур министерства, некоторые из них были решены на месте. Вопросы, которые не относились к полномочиям министерства, были взяты на учет для того, чтобы довести их до сведения соответствующих государственных органов.