Зеленский: «Украина вернет Крым»

Согласно информации, об этом он заявил в обращении, которое опубликовал в фейсбуке в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары - ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», - написал Зеленский.

Ранее новоизбранный президент говорил о том, что Крым вернется в состав Украины после того, как в России сменится власть. Однако при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах.