Синоптики обещают хорошую погоду

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадков не будет, местами прогнозируются туман, умеренный южный ветер, сообщает сегодня Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 24-28, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 13-18, днем 29-34 тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.