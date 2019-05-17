Моющее средство убило 33-летнюю Сабину

Как сообщила пресс-служба Минздрава, женщина почувствовала недомогание во время уборки дома моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Ее срочно доставили в реанимационное отделение больницы Шемахи. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти ее не удалось. Врачи установили, что смерть была вызвана отравлением парами хлорсодержащего средства, которое использовала Мусаева.

Бытовые моющие средства могут быть очень опасны для людей, чувствительных к агрессивным химическим соединениям, или аллергика, сказал haqqin.az заведующий отделением токсикологии Клинической больницы №1 Азер Максудов, объясняя причину гибели 33-летней Сабины Мусаевой, жительницы села Текле Мирзабаба Гобустанского района.

А.Максудов считает, что участившиеся отравления и острые аллергические реакции на разного рода очистители, стиральные порошки, полироли для мебели и др. связанные с тем, что их производители делают их химический состав все более агрессивным.

«Соответственно, во всем мире растет число людей с аллергиями и повышенной чувствительностью. Для подверженных острой реакции на химию моющие и чистящие средства с агрессивным составом могут вызвать отек слизистой, дыхательную недостаточность, аллергию с переходом в бронхиальную астму и даже анафилактический шок. Одним из компонентов жидкостей для мытья посуды, ковров, очистителей поверхностей, порошков, дезинфицирующих средств являются хлор, хлористоводородные соединения, фосфаты, формальдегид, соляная и серная кислоты, фенолы и другие смертельно опасные химические соединения. В то же время большая часть населения не осведомлена о потенциальной угрозе содержащихся в бытовой химии токсических веществ, и чрезмерное ее использование порой приводит к трагическим последствиям», - утверждает токсиколог.

Не менее опасна, по словам врача, и косметическая химия - осветлители и краски для волос, кремы с эффектом отбеливания и др.

«Не реже, чем раз в два-три дня в отделение токсикологии обращаются женщины, а порой и мужчины с отравлением осветлителями для волос. Содержащийся в разных концентрациях в осветлителях и красках парафенилендиамин и другие аллергены способны вызвать в лучшем случае крапивницу в худшем -аллергический шок и тяжелый отек слизистых. Не исключен даже летальный исход. Перед использованием любой краски надо сначала нанести ее на небольшой участок тыльной стороны кисти руки и проследить реакцию. В случае покраснения кожи, появления припухлости такую краску следует отложить и никогда ею не пользоваться, рекомендует токсиколог.

«Что касается моющих средств, то человеку с повышенной чувствительностью при их использовании необходимо воспользоваться респиратором. Если все же появится недомогание, жжение в верхних дыхательных путях, необходимо срочно выйти на воздух и вызвать скорую. Реакция на бытовую химию длится примерно 25-30 минут, поэтому следует своевременно обратиться к врачам, чтобы избежать тяжелых последствий от отправления ядовитыми парами», - предупреждает А.Максудов.