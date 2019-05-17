Ученые о вреде соков

Американские исследователи заявили, что фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, вредны для здоровья и могут привести к ранней смерти. Об этом говорится в Journal of the American Medical Association (JAMA).

По словам исследователей, они проследили за жизнью 13,4 тыс. людей, употреблявших различные сладкие напитки. Специалисты сравнили показатели смертности среди тех, кто получал в день до 5% калорий из сладких напитков, и тех, кто получал более 10%. Выяснилось, что люди из второй группы имели более высокий коэффициент риска смертности от ишемической болезни сердца.

Причем, как подчеркнули ученые, риск сохраняется и при употреблении стопроцентных соков, поскольку в них все равно преобладает сахар.

«Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен», - уточнили исследователи.