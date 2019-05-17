Борис Джонсон – главный претендент на пост премьера Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон является главным претендентом на пост главы кабмина Королевства. Такие данные приводятся в опросе The Times, проведенном среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии.
В пользу Джонсона высказались 39% респондентов. Следом расположился бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, третью строчку поделили министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.
Напомним, что накануне экс-глава британского МИД заявил о намерении побороться за эту должность после ухода Терезы Мэй.