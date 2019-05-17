Зариф: «Тегеран не хочет войны»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность, что войны не будет, так как Тегеран не хочет воевать, сообщает агентство IRNA.

«Мы уверены, что войны не будет, поскольку мы не хотим войны, и ни у кого нет мыслей или иллюзии, что они могут противостоять Ирану в регионе», - заявил Зариф в интервью журналистам агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану, что не хочет войны с Ираном.

Утром 15 мая США объявили о наличии угрозы со стороны Исламской республики, из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.