Азербайджанец-нелегал на лодке пытался попасть в Украину

Накануне поздно вечером пограничники Белгород-Днестровского отряда Государственной погранслужбы Украины с помощью системы оптико-электронного наблюдения заметили мужчину, который на лодке пристал к украинскому берегу. Задержанным оказался 26-летний гражданин Азербайджана, он имел при себе документы, сообщает украинское издание «Град».

Оказалось, что из-за нарушения украинского законодательства азербайджанцу до 2022 года запрещен въезд в Украину. Именно поэтому мужчина решил обойти пункты пропуска и незаконно попасть на территорию Украины.

В настоящее время в отношении него составлен административный протокол за незаконное пересечение границы. Нарушитель задержан на срок до трех суток. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.