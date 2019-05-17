Кочарян вышел на свободу

Суд первой инстанции в Ереване в субботу освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Соответствующий вердикт зачитал в ходе заседания судья Давид Григорян, сообщает «Спутник -Армения».

Ранее за Кочаряна свои личные поручительства представили в суде лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Они подписали поручительство прямо в зале суда и внесли по 500 тысяч драмов (чуть больше 1000 долларов).

У здания суда собрались сторонники и противники экс-президента Армении. Сторонники выражают бурную радость по поводу решения суда.

Через несколько минут ожидается выход самого Кочаряна из здания суда.