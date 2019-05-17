США планируют увеличить военную помощь Украине

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматривают увеличение военной помощи Украине по сравнению с текущим годом, передает "Укринформ".

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - цитирует агентство Чалого.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов и ряд программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году - более 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны Европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - добавил посол.

Он также сообщил, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной и в сфере военно-технической помощи, и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины через усиление санкционной политики.