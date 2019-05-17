Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку приближается к своей кульминации.

Сегодня разыгрываются медали в командном первенстве и многоборье среди групповичек. Ну а завтра состоятся отдельные финалы как у личниц, так и у групповых команд, в которых примут участие и азербайджанские спортсменки.

Зохра Агамирова уже пробилась в финал с обручем и булавами. Групповая команда Азербайджана попала в финал с обручами и сегодня чуть позже поборется за выход в финал с лентами.

Помимо соревновательной части, зрителей, которые сегодня и завтра посетят Национальную гимнастическую арену, ждут веселые выкрутасы обезьянки Луиджи – маскота европейских чемпионатов, роль которого исполняют американские шоумены Скотт Хесингтон и Бэрри Андерсон.