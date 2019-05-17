Лучшие спортсменки Европы и озорник Луиджи в Баку ФОТО, ВИДЕО
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку приближается к своей кульминации.
Сегодня разыгрываются медали в командном первенстве и многоборье среди групповичек. Ну а завтра состоятся отдельные финалы как у личниц, так и у групповых команд, в которых примут участие и азербайджанские спортсменки.
Зохра Агамирова уже пробилась в финал с обручем и булавами. Групповая команда Азербайджана попала в финал с обручами и сегодня чуть позже поборется за выход в финал с лентами.
Помимо соревновательной части, зрителей, которые сегодня и завтра посетят Национальную гимнастическую арену, ждут веселые выкрутасы обезьянки Луиджи – маскота европейских чемпионатов, роль которого исполняют американские шоумены Скотт Хесингтон и Бэрри Андерсон.
Групповые финалы завтра стартуют в 12:00. А в 14:30 начнутся индивидуальные финалы. На 17:40 запланированы гала-концерт и церемония закрытия с символической передачей знамени чемпионата Европы организатору следующего континентального первенства – Украине.
Билеты на финальный день чемпионата Европы можно приобрести на сайте https://ticketing.mga.az, а также в кассах Национальной гимнастической арены.
А мы тем временем предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о первых двух днях бакинского Евро.