Мнацаканян о российской военной базе в Армении

"Нет, не создает", - сказал он, отвечая на вопрос, создает ли база в Гюмри и имевшие место инциденты на ней проблемы в отношениях Москвы и Еревана.

Вопрос существования российской военной базы в Гюмри не ставится под сомнение, заявил в субботу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, передает РИА Новости.

В декабре 2018 года армянский суд арестовал военнослужащего российской военной базы, задержанного по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 10 лет лишения свободы.

"Есть российская база, она действует на основе договора, она имеет большое значение. Во взаимоотношениях могут быть различные вопросы, но это не означает, что есть ситуации, когда бы вопрос о существовании базы ставился под сомнение", - пояснил глава МИД Армении.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.