Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Сообщается, что стороны обсудили международные и региональные вопросы, Помпео обозначил позицию США относительно Ирана.

"Мы надеемся на то, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности", - заявил Ван И.

Он вновь подчеркнул, что Китай принципиально выступает против принципа экстратерриториальной юрисдикции, который применяют США.