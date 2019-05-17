Отмечается, что в настоящее время в здании наблюдается задымление (открытого огня нет). Находящиеся в здании люди были эвакуированы.

В торговом центре, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района (Баку), произошел пожар в подвале трехэтажного торгового центра, сообщает пресс-служба МЧС.

* * *

В поселке Бузовна в одном из крупных супермаркетов произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Информацию о пострадавших при пожаре подтвердил корреспонденту haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. В ответ на запрос он заявил, что на место происшествия были отправлены семь бригад скорой помощи.

По его словам, дымом отравились две женщины и один мужчина, которые были доставлены в 1-й Клинический медицинский центр. Сотрудник маркета был доставлен в 26-ю Объединенную городскую больницу.