Жюри Беларуси отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Беларуси отстранили за нарушение правил. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 18 мая.

Отмечается, что судейская команда раскрыла, за кого голосовала в полуфинале.

В 2019 году Беларусь на Евровидении представляет певица Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом Зена. 15 мая она выступила в первом полуфинале конкурса и прошла в финал, который состоится в Тель-Авиве вечером 18 мая.