В Тель-Авиве начался финал Евровидения

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, где 26 участников будут бороться за звание лучшего музыкального исполнителя, передает РИА Новости.

Финал песенного конкурса предполагает насыщенную программу: зрителей ждут не только выступления участников Евровидения, но и шоу специально приглашённых гостей. Так, любители музыки увидят победителей конкурса прошлых лет, а также выступление певицы Мадонны с ее новым синглом Future.

Организаторы отмечают, что поклонников ждёт выход на арену Кончиты Вурст, Монса Сельмерлёва, Элени Фурейра и Верки Сердючки, которая исполнит песню "Toy" победительницы прошлого года Нетты Барзилай. Затем артисты вместе споют Hallelujah вместе с израильской певицей Гали Атари, которая выиграла Евровидение в 1979 году.