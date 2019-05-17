Политический скандал в Австрии: объявлены досрочные выборы

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести досрочные выборы в парламент «как можно скорее» из-за отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в сотрудничестве с россиянкой, сообщает ТАСС.

Курц подчеркнул, что хочет работать во благо страны со своим политическим курсом, однако без скандальных инцидентов в правительстве.

Он также заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой Штрахе. По словам канцлера, эта партия не может быть его партнером.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой помощь на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.