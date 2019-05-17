Заур Расулзаде 06:24

Вашингтон предупреждает, что в любой момент готов отправить на Ближний Восток свои воинские соединения в составе 120 тысяч бойцов. Соответствующий план, утверждают американские СМИ, уже представлен руководству и. о. министра обороны страны Патриком Шанаханом.

Между тем это четверть всего списочного состава регулярной армии США, почти 10 дивизий. Примерно столько же войск участвовало в нападении на Ирак в 2003 год и в операциях в Афганистане. Дональд Трамп отрицает существование такого плана, однако день ото дня разрастающийся и углубляющийся американо-иранский конфликт дает основание усомниться в заверениях президента. Но даже независимо от того, развяжут американцы или нет прямые военные действия против ИРИ, более чем драматическое противостояние двух крупнейших стран, безусловно, окажет негативный эффект на весь мир. Даже если иранцы не попытаются закрыть Ормузский пролив, подскочат страховые тарифы на нефтяные танкеры, а вместе с ними и цены на нефть. Белый дом знает, чем это чревато для начавшегося экономического подъема Америки. Тегеран тоже понимает, что произойдет, если закрыть Персидский залив. В 1987-м они уже пробовали остановить транспортировку нефти Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии. Тогда Иран это сделал, чтобы нанести поражение Ираку, с которым на протяжении семи лет длилась кровавая война. И тогда США подняли свои флаги на танкерах с арабской нефтью, предупреждая, что они под надежной защитой американской армии. Когда иранцы предприняли встречные меры, армия США быстро расправилась с их военно-морскими ресурсами. Сегодня Тегеран также не собирается сдаться без боя и обещает нанести США сокрушающий удар, если будут предприняты силовые шаги против Ирана. Об этом заявил на днях бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

А аятолла Али Хатами и вообще пригрозил уничтожением Тель-Авива и Хайфы. «Мы расширим возможности нашего ракетного оружия, несмотря на западное давление. Чтобы Израиль знал, что если он ведет себя глупо, то Тель-Авив и Хайфа будут полностью уничтожены», - сказал он. В любом случае обстановка в регионе Персидского залива взрывоопасная, грозящая многими бедами всему миру. Пойдут ли США на военное разрешение конфликта и каковы будут действия США в ближайшее время? На эти злободневные вопросы haqqin.az отвечает американский политолог Пол Гобл.