Так, словно гром среди ясного неба ожжет воспринять азербайджанский обыватель заявление председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышов о том, что в первом квартале банки страны выдали кредиты на 1,7 млрд. манатов. По его словам, это довольно высокий показатель. К сожалению, глава Палаты не указал, насколько это выше или ниже аналогичных показателей за предыдущие год-два, отметив лишь, что азербайджанские банки значительно расширили кредитование. Правда, по данным той же Палаты, кредитный портфель банков в стране на 1 апреля этого года составил 12,7 млрд. манатов, и более 13% этой суммы выдано за первый квартал. Но в любом случае приведенная им цифра действительно внушительная. Значит, экономика страны стала получать подпитку в виде несколько позабытых банковских кредитов. Не привел Алышов и структуру кредитов, не забыв при этом подчеркнуть, что уровень долларизации вкладов в банках "стремительно сокращается".

Состоявшийся в Баку финансово-технологический саммит (Fintex Sammit), проведенный в рамках Недели финансовых и цифровых технологий (13- 17 мая) запомнился многими интересными событиями. Саммит был посвящен переходу к современной банковской системе, новейшим тенденциям в платежных экосистемах и инновационным платежным решениям, информационной безопасности в цифровой среде и другим темам. Но, пожалуй наибольший интерес из них, во всяком случае для азербайджанского потребителя, стало сообщение об улучшении ситуации в стране с банковскими кредитами.

Более правдивую, пожалуй, причину положительных изменений в банковской системе назвал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев. По его словам, процесс оздоровления банков, их капитализация, совершенствование систем корпоративного управления и другие меры носят долгосрочный характер. Эти процессы продолжаются, и наиболее важным из этих факторов является указ главы государства о проблемных кредитах. В настоящее время увеличилась как капитализация банков, так и их стабильность, они снова получили возможность активного кредитования экономики. В банках сформировались ликвидные активы, которые представляют собой долгосрочные средства, и банки смогут тратить эти средства на кредитование и долгосрочные кредиты малому и среднему бизнесу. А это, в свою очередь, послужит укреплению, капитализации и прибыльности банков.

Правда, сам Алышанов дал этому несколько иное объяснение, мол, за более чем трехлетний период деятельности Палаты в банках осуществлены инъекции капитала на сумму свыше 1,8 млрд. манатов. Сегодня адекватность капитала банковского сектора составляет уже 20,2%, что говорит об устойчивости сектора. И именно поэтому рейтинговое агентство Moody's оценило Азербайджан как одну из лучших стран региона с точки зрения устойчивости капитала банковской системы. Но интересно другое - входит ли в эту почти 2-миллиардную сумму и инъекции, осуществленные его предшественником Руфатом Асланлы для спасения банка Standartbank. Если да, то все успехи достигнуты лишь половиной указанной суммы. Но менее 1 млрд. манатов за три года вряд ли хватило бы для оздоровления всей банковской системы страны. По данным той же Палаты, кредитный портфель банков в стране на первое апреля 2019 года составил 12,7 млрд. манатов.

Да, оспаривать можно каждый довод спикеров, если они, конечно, вызывают сомнения. Но прозвучавшее на форуме заявление директора Аналитического и коммуникационного центра экономических реформ Вусала Гасымлы может настолько ошарашить азербайджанских кредиторов, что мы призываем их самих дать должную оценку его словам. Он отметил, что одной из важных задач является создание системы эффективной кредитной отчетности. И вовсе не случайно, за последний год Азербайджан поднялся на 100 позиций по индикатору доступности кредита «Doing Business» и занял 22-ую позицию. А в будущем система эффективной кредитной отчетности будет совершенствоваться на основе искусственного интеллекта. В этой сфере азербайджанские банки способны провести масштабную работу. Потому что это не только устраняет информационную симметрию, но и представляет новые инструменты, новые ценности.

Всем звучит красиво, ладно. Но вот только вызывает недоумение, как Азербайджан может занять 22-ую позицию по индикатору доступности кредита. Нет, мы вовсе не желаем обвинять Гасымлы в неправильной интерпретации фактов. По индикатору доступности кредита «Doing Business» мы действительно занимаем 22-ую позицию, в чем нетрудно убедиться на его официальном сайте. Но там также указано, что данный индикатор рассматривает два разных набора показателей - действенность кредитных реестров, и эффективность законодательства о залоговом обеспечении и банкротстве относительно доступности кредита. Но одно дело законодательная база, и вовсе другое практическое осуществление. Да, власти страны сделали все возможное, чтобы облегчить людям доступ к кредитам. Но хотят ли этого банки, и почему они скупо выдают кредиты – этот вопрос почему-то никто затрагивать не хочет. Но эксперт по этому поводу, к сожалению, решил отмолчаться.

А вот эксперт Международной финансовой корпорации (IFC) Сачын Бансал указал реальный путь расширения кредитования, в частности в регионах. По его словам, на каждые 100 тыс. граждан в стране приходится 7 банковских отделений, что является очень низким показателем. Выход из положении он видит в использовании опыта агентского банкинга, в качестве которых может использовать отделения почты. И предложил банкам сотрудничать с Azerpoct (Азерпочтой). Конечно, если на каждые 100 тыс. человек приходится семь банковских отделений, сложно пользоваться банковскими услугами для жителей отдаленных населенных пунктов. Сотрудничество с Azerpoct может быть выгодным и эффективным решением, так как это поможет в выдаче кредитов, что будет дополнительным доходом как для Азерпочты, так и для банков в целом. Кстати, такие методы банки уже используют в некоторых странах Азии и Африки…