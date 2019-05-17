Протесты в Израиле из-за Евровидения

В Иерусалиме сотни ортодоксальных представителей еврейской общины устроили протест из-за нарушения шаббата «Евровидением». Об этом сообщает The Times of Israel.

Протестующие заблокировали улицу ХаНевиим и прилегающие дороги, остановив движение транспорта. Несколько представителей еврейской общины напали на полицейских. В результате были задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

По мнению ортодоксальных иудеев, «Евровидение» осквернило еврейский праздник. Несмотря на то, что международный вокальный конкурс состоялся по окончании «еврейской субботы», процесс подготовки к нему на это время не останавливался. Религиозные нормы в иудаизме предписывают полный отказ от работы на время от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

Издание напоминает, что в связи с «Евровидением» главный раввин Израиля призвал продлить шаббат на 20 минут из-за нарушения традиций.