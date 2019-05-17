Эрдоган: Турция будет вместе с РФ производить С-500

Турецкая сторона будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению газеты "Дейли сабах", такое заявление он сделал, выступая перед турецкой молодежью в Стамбуле.

Также президент вновь выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолеты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул Эрдоган.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.