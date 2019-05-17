Гульнар Алиева 12:35

До конца 2019 года уровень воды в Каспийском море может упасть на 15 сантиметров. Это одно из самых резких колебаний за всю историю наблюдений, сообщили накануне представители российского Гидрометцентра и Каспийского морского научно-исследовательского центра. Если прогнозы ученых подтвердятся, учитывая площадь Каспия, море может потерять до 60 кубических километров воды. А это приведет к сокращению популяции рыбы, снижению темпов судоходства, к обмелению каналов и даже изменению природного ландшафта, особенно на севере Каспийского моря.

Основная причина маловодья - слишком теплая весна, поясняют ученые. Влага, которая обычно зимой и в марте сохраняется в промерзшей земле, в этом году раньше срока ушла в почву. В результате, когда начал таять снег, Волга и другие питающие Каспий водоемы сами оказались без воды. Плюс аномально жаркая весна в Иране, Туркменистане и Азербайджане привела к ускоренному испарению воды в южной акватории. Каспийское море находится на отметке 28 метров ниже уровня мирового океана (линия среднего многолетнего уровня водоема относительно нуля Кронштадтского футштока Балтийской системы высоты 1977 года). Если ситуация не изменится, оно опустится еще ниже. При этом опрошенные «Российской газетой» эксперты призывают не драматизировать ситуацию. В 1930 - 1970 годы уровень Каспия опускался примерно до 29 метров ниже уровня моря. Это привело к обмелению прибрежной акватории и заметному изменению береговой линии. Естественно, сократились площади кормовых угодий для рыбы, стали меняться флора и фауна Каспия, мелководье начало зарастать водной растительностью, ухудшились возможности для судоходства. Однако потом естественный уровень воды восстановился.

«Наблюдения за Каспием ведутся уже около века. До этого нам отчетливо были видны циклы большой и малой воды. Последние три года сток Волги был больше средней климатической нормы, и мы надеялись, что уровень воды теперь начнет стабильно расти. Полагаем, что нынешнее обмеление временное. Хотя оно, безусловно, создаст дополнительные трудности людям и повредит местной фауне», - рассказала корреспонденту "РГ" директор Каспийского морского научно-исследовательского Центра Елена Островская. Не драматизируют ситуацию и азербайджанские ученые. Начальник отдела Центра по изучению проблем Каспия Института Географии НАНА Амир Алиев считает, что падение уровня Каспия до 30 см является нормальным явлением. «Сезонные изменения на Каспии есть всегда. Ежегодно до июня уровень воды поднимается, а затем летом опускается. Эта амплитуда допустима до 30 сантиментов. Так что падение уровня воды на 15 см вполне нормально», - сказал он.