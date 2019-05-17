Кроме того, Анар Багиров в качестве спикера выступил на конференции, организованной в рамках форума Федеральной палатой адвокатов РФ на тему «Судьба гонорара успеха» с докладом, в котором, проинформировал участников форума об опыте Азербайджана, обосновал целесообразность законодательного регламентирования гонорара успеха с целью обеспечения принципа правовой определенности.

14-18 мая в Санкт-Петербурге состоялся IX Международный юридический форум, в котором принял участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров по приглашению руководства Федеральной палаты адвокатов РФ.

Спикерами на данную тему также были председатель Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, председатель юридического общества Англии и Уэльса Кристин Блэклоус, председатель Федеральной палаты Адвокатов Германии Вессель Ульрих, председатель Палаты адвокатов Парижа Мэри-Эми Пейрон и председатель Союза адвокатов Молдовы Эмануил Плошница, которые рассказали об опыте своих стран в этой сфере.

На данной сессии также принимал участие министр юстиции России Александр Коновалов. В своем выступлении он отметил, что время проведения реформ в сфере оказания профессиональной юридической помощи в России уже настало, и выразил надежду на реализацию этой инициативы.

В рамках мероприятия Анар Багиров провел встречи с главами коллегий адвокатов ряда стран, а также с руководителями международных организаций, где обсудил перспективы будущего сотрудничества.