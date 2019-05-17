Анар Багиров рассказал в Петербурге о гонорарах азербайджанских адвокатов фото
14-18 мая в Санкт-Петербурге состоялся IX Международный юридический форум, в котором принял участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров по приглашению руководства Федеральной палаты адвокатов РФ.
Кроме того, Анар Багиров в качестве спикера выступил на конференции, организованной в рамках форума Федеральной палатой адвокатов РФ на тему «Судьба гонорара успеха» с докладом, в котором, проинформировал участников форума об опыте Азербайджана, обосновал целесообразность законодательного регламентирования гонорара успеха с целью обеспечения принципа правовой определенности.
Спикерами на данную тему также были председатель Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, председатель юридического общества Англии и Уэльса Кристин Блэклоус, председатель Федеральной палаты Адвокатов Германии Вессель Ульрих, председатель Палаты адвокатов Парижа Мэри-Эми Пейрон и председатель Союза адвокатов Молдовы Эмануил Плошница, которые рассказали об опыте своих стран в этой сфере.
На данной сессии также принимал участие министр юстиции России Александр Коновалов. В своем выступлении он отметил, что время проведения реформ в сфере оказания профессиональной юридической помощи в России уже настало, и выразил надежду на реализацию этой инициативы.
В рамках мероприятия Анар Багиров провел встречи с главами коллегий адвокатов ряда стран, а также с руководителями международных организаций, где обсудил перспективы будущего сотрудничества.