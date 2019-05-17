В Баку проходит финальный день чемпионата Европы по художественной гимнастике.

В финале групповичек с лентами также победила Россия. На 2-м месте Израиль, на 3-м – Беларусь.

Первыми стартовали юниорские групповые команды. Азербайджан выступил в финале с пятью обручами и получил от судей 21,500 балла. С этим показателем наша команда заняла 6-е место. Призерами стали Россия, Украина и Беларусь.

Для сборной России это уже третье золото на нынешнем Евро. Вчера россиянки выиграли командное первенство и многоборье у групповичек.

Сегодня также в отдельных финалах с обручем и булавами выступит Зохра Агамирова.