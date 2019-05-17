Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что сначала Зеленский даст присягу в Верховной Раде, а затем направится в киевский Мариинский дворец для принятия официальных делегаций. После этого новый глава государства отправится в здание администрации на Банковской улице для переговоров с иностранными лидерами государств.

Церемония пройдет в понедельник, 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. За эту дату проголосовали 315 народных депутатов.